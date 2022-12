O Guangzhou, outrora denominado Guangzhou Evergrande, foi despromovido ao segundo escalão do futebol chinês.



O vencedor do campeonato chinês em oito ocasiões viu consumada a descida de divisão após perder por 4-1 na receção ao Changchun Yatai. Em 33 das 34 jornadas já disputadas, o Guangzhou somou apenas 17 pontos.



Entre 2011 e 2019, o Guangzhou só não se sagrou campeão em 2018. A explicação para a queda do gigante do futebol chinês deve-se ao fim da injeção de dinheiro da empresa do setor imobiliário, Evergrande Group.



Lucas Barrios, Elkeson, Diamanti, Goulart, Alan, Paulinho, Jackson Martínez, Robinho e Talisca foram alguns dos nomes mais sonantes que passaram pelo clube que contou ainda com Fabio Cannavaro, Marcello Lippi e Scolari como treinadores.



Além de oito títulos de campeão, o Guangzhou conta ainda no seu palmarés com quatro Supertaças da China, duas Taças chinesas e duas Ligas dos Campeões asiáticas.