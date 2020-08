O Shanghai SIPG empatou a um golo na visita ao terreno do Qingdao Huanghai.

O conjunto orientado por Vítor Pereira ficou em desvantagem aos 71 minutos (penálti de Dong Wang), altura em que já estava em inferioridade numérica, por expulsão de Zhen Wei.

Mesmo num cenário adverso, o Shanghai SIPG conseguiu resgatar um ponto aos 89 minutos, numa grande penalidade convertida pelo internacional brasileiro Oscar.

Com este resultado, a equipa de Vítor Pereira cai para o segundo lugar do Grupo B da Liga chinesa com menos dois pontos do que o Beijing Guoan, que venceu fora o Tiajin Teda por 3-1 e soma nove pontos em três jogos.