O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, empatou esta quinta-feira na visita ao St. Truiden (1-1), em jogo da 21.ª jornada da primeira liga belga.

A equipa visitante, comandada por Scott Parker, até se adiantou no marcador aos 26 minutos, com um autogolo de Wolke Janssens, mas Gianni Bruno respondeu com o 1-1 final, já na segunda parte, ao minuto 77.

É o sexto jogo seguido sem vencer no campeonato para o Club Brugge, que pelo meio também foi eliminado nos oitavos de final da Taça da Bélgica pelo mesmo St. Truiden.

Na classificação, o Club Brugge é quarto, com 36 pontos, menos 19 do que o líder Genk, que tem 55. O St. Truiden é sétimo, com 31 pontos.

Na Liga dos Campeões, o Club Brugge começa por receber o Benfica a 15 de fevereiro, estando o jogo da segunda mão agendado para 7 de março, no Estádio da Luz.