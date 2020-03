Fernando Sanz, filho do ex-presidente do Real Madrid Lorenzo Sanz, deu a entender que o altruísmo do pai pode tê-lo conduzido ao estado grave no qual se encontra agora aparentemente devido ao novo coronavírus.

«Estamos bastante preocupados. Ele estava há oito dias com febre e disseram-lhe pelo telefone para tomar paracetamol. Aguentou oito dias, não queria colapsar o hospital por solidariedade. Até que começou a ter falta de ar e ficou pior. Disseram que está com pouco oxigénio no sangue», afirmou em entrevista conjunta ao El Partidazo de Cope e à Rádio Marca.

Lorenzo Sanz está nos cuidados intensivos de um hospital de Madrid, epicentro do surto do novo coronavírus em Espanha, onde a escalada de novos casos diagnosticados e mortes tem sido galopante. «Não podemos ir visitá-lo. Temos a certeza de que ele está em boas mãos», disse o ex-jogador do Real Madrid e do Málaga, clube que também presidiu.

Fernando Sanz confessou ainda que foi naquele hospital no qual o pai se encontra aos cuidados dos médicos que lhe salvaram a vida em pequeno. «Um vírus atacou-me o coração. Há que agradecer com aplausos e tudo mais, porque estão a dar a vida. Oxalá possam ajudar-nos: a nós e a muitas mais famílias.»