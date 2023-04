Depois de quatro jogos seguidos a marcar entre clube e seleção, Cristiano Ronaldo ficou em branco e o Al Nassr não foi além de um empate na visita ao terreno do Al Feiha.



A primeira parte foi bem melhor do que a segunda. O jogo começou frenético com oportunidades junto das duas balizas - a formação visitante teve, inclusive, um golo invalidado. O Al Nassr respondeu à passagem da meia hora com Khaibari a obrigar o ex-Sporting Stojkovic a defesa apertada.



Pouco depois, Cristiano Ronaldo apareceu no jogo com um remate à malha lateral após livre ensaiado. O português tentou muito desbloquear a partida, mas não esteve feliz na finalização: os dois pontapés de meia distância tentados saíram fora do alvo.



Apesar da escassez de oportunidades fruto da lentidão de processos, o Al Nassr poderia ter chegado ao triunfo não fosse o golo anulado a Anderson Talisca por fora de jogo.



Com este empate o conjunto orientado por Rudi Garcia chegou aos 53 pontos e pode ver o Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo, aumentar para três a vantagem no topo da classificação.