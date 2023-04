Autor de (mais) um «bis» na goleada do Al Nassr no reduto do Al Adalah, Cristiano Ronaldo acabou o jogo a trocar camisola com um compatriota.

Formado entre Olhanense, Farense, Sporting e Benfica, Pedro Eugénio está agora na Arábia Saudita, e teve a oportunidade de defrontar Cristiano Ronaldo. No final ficou com a camisola do agora capitão do Al Nassr, com a qual vestiu a filha, que tem quase três anos.

Veja o vídeo partilhado nas redes sociais: