Lionel Messi reagiu à morte de Diego Armando Maradona, através das redes sociais.



O internacional argentino escreve que D10S «não se vai, porque é eterno».



«É um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Deixa-nos, mas não se vai porque Diego é eterno. Fico-me com todos os momentos lindos que vivi com ele e aproveito para enviar os meus sentimentos a toda a sua família e amigos», escreveu o jogador do Barça nas redes sociais.