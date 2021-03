Depois da goleada à Moldávia, por 8-0, a seleção dinamarquesa continua inspirada ofensivamente na preparação da visita à Áustria.

Thomas Delaney, jogador do Borussia Dortmund, marcou um golo incrível no treino. Depois de uma primeira tentativa, defendida pelo guarda-redes, o médio improvisou um pontapé de escorpião para a recarga e colocou a bola no ângulo superior esquerdo da baliza.

Quem estava atrás da baliza até colocou as mãos na cabeça, perante o golo fenomenal.

Não foi no jogo, mas vale muito a pena ver: