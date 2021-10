Este é, muito provavelmente, um dos melhores golos que vai ver este fim-de-semana. Emmanuel Banda marcou, no passado sábado, um golo absolutamente incrível.



O internacional pela Zâmbia do Djurgarden dominou com o peito, deixou a bola bater no relvado e atirou um míssil ao ângulo da baliza contrária. Impressionante!



O jogo acabou com a vitória do Djugarden por 3-2 contra o Kalmar FF.



Veja: