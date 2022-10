Uma equipa de jornalistas da televisão equatoriana Teleamazonas não ganhou para o susto na manhã desta terça-feira, enquanto fazia a cobertura nos exteriores do Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador, local da próxima final da Taça dos Libertadores.

Em plena transmissão em direto, dois suspeitos num motociclo intercetaram os jornalistas e tentaram roubar o telemóvel da repórter Vanessa Robles.

«Estávamos a ouvir a reportagem quando dois indivíduos de moto chegaram e arrancaram o telemóvel da minha mão e nós dissemos que estávamos em direto. Apareceu um polícia e eles fugiram», relata a jovem jornalista.

A repórter acrescenta que um dos homens apontou uma arma de fogo para assustá-la para que lhe entregassem os seus pertences. Nas imagens é possível ver os suspeitos a cobrirem o rosto ao perceberem que estavam a ser captados pela câmera.

«Ao perceberem que estávamos em direto, eles taparam o rosto e fugiram, porque se não teriam roubado a câmera, o tripé e tudo», confidenciou.

O Equador prepara-se para receber no próximo sábado a final da Taça dos Libertadores, com o duelo entre o Flamengo e o Athletico Paranaense, no Estádio Monumental, em Guayaquil.

Veja o vídeo do momento: