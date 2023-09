Raphinha lesionou-se aos 35 minutos de jogo, ao tentar rematar, em esforço, à bvaliza do Sevilha. A expressão do extremo brasileiro – e a forma como agarrou a coxa direita – faziam adivinhar uma lesão muscular.

Os exames médicos feitos este sábado confirmaram o primeiro diagnóstico, feito imediatamente após o jogo. Raphinha tem uma pequena lesão no bíceps femoral da perna direita que o vai obrigar a parar entre três e quatro semanas.

O departamento médico do Barcelona emitiu um comunicado onde explica que o jogador brasileiro «está fora de ação e que a sua evolução determinará a sua disponibilidade», sem apontar um prazo específico para a recuperação.

É uma lesão semelhante à que teve o defesa uruguaio Ronald Araújo, mas de menor extensão. Araújo esteve parado durante cinco semanas.

Apesar de tudo, temia-se que a lesão de Raphinha pudesse ser mais grave. Por isso, no Barcelona até se fala em boas notícias, apesar das más.

O brasileiro falha os jogos com o FC Porto, para a Liga dos Campeões, e com o Granada, na liga espanhola. Depois disso, haverá uma paragem internacional de duas semanas. É nesse período que o Barcelona espera poder recuperá-lo, para que possa defrontar o Real Madrid no El Clásico de 28 de outubro.

Veja o momento da lesão de Raphinha: