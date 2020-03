O Alavés anunciou esta quarta-feira que há 15 pessoas no clube com teste positivo para Covid-19.

O emblema espanhol no qual alinha Fejsa, por empréstimo do Benfica, exoplica em comunicado que dessas 15 pessoas infetadas com o novo coronavírus «três são do plantel principal e sete da equipa técnica, sendo os outros cinco casos elementos do staff.»

O clube explica que realizou testes depois de ter anunciado na semana passada que havia dois casos positivos na estrututa técnica e adianta que as pessoas infetadas estão «assintomáticas e em bom estado de saúde».