O At. Bilbao falhou a subida ao quarto lugar da Liga espanhola, que dá acesso à Liga dos Campeões, ao ficar pelo nulo na receção ao Osasuna.

A equipa de Ernesto Valverde teve claro ascendente no jogo, com 17 remates efetuados (contra apenas três dos visitantes), mas nem uma mão-cheia levou a direção certa.

Nos instantes finais o Osasuna teve uma soberana ocasião, mas Unai Simón negou o golo a Manu Sánchez.

Com este resultado o At. Bilbao fica na sétima posição, com 26 pontos, a dois do Betis, que fica na quarta posição. O Osasuna está no oitavo lugar, com 24 pontos.