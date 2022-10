Depois da eliminação da Liga dos Campeões, o Barcelona foi ao Mestalla vencer o Valência, por 1-0, na 12.ª jornada da Liga Espanhola.

Com os portugueses André Almeida e Thierry Correia no onze inicial, o treinador Gennaro Gattuso teve um revés ao ver Edinson Cavani sair aos 17 minutos por lesão. Aos 50 minutos, o ex-Gil Vicente Samuel Lino ainda colocou a bola dentro da baliza, mas o árbitro anulou após a consulta no VAR.

O golo da vitória blaugrana surgiu apenas aos 90+3, pelo suspeito do costume, Robert Lewandowski, assistido por Raphinha. Com este resultado, o Barcelona igualou o Real Madrid no primeiro lugar da tabela classificativa, com 31 pontos, apesar dos merengues terem menos um jogo. Já o Valência ocupa a 10.ª posição com 15 pontos.

No outro jogo da noite, o Rayo Vallecano deslocou-se ao terreno do Sevilha e bateu os andaluzes, por 1-0.

Álvaro García apontou o golo da vitória do emblema de Vallecas, aos 61 minutos de jogo.

O Rayo segue no 8.º posto da classificação, com 18 pontos. Já o Sevilha ocupa a 17.ª posição, com 10 pontos, podendo ainda cair para a zona de descida nesta jornada.