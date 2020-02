Numa altura em que tudo é tecnológico e em que as novas gerações têm um à-vontade muito grande com as tecnologias, nem sempre é fácil perceber que há outros para os quais, por exemplo, conseguir ligar um jogo de futebol na televisão se torna bastante complicado.

Para resolver o problema do avó, que tinha precisamente dificuldade em saber como pôr o futebol na televisão, um espanhol encontrou uma forma bastante simples e visual, que lhe valeu muitos elogios nas redes sociais.

Veja aqui:

He hecho esto para que mi abuelo pueda ver el fútbol y me siento orgulloso del resultado pic.twitter.com/HOKNhQgeYI — Juanjito JR (@juanjopm_) February 15, 2020

E a reação do avô: