O Real Madrid mostrou agora como está a evolução do novo Santiago Bernabéu, numa altura em que a construção do novo recinto já se aproxima da parte final. O relvado, por exemplo, já se apresenta impecável e as cadeiras estão quase todas no local.

Ora por isso já dá para ter uma ideia muito claro de como vai ser o novo Santiago Bernabéu e a verdade é que vai ser espetacular.