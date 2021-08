Lionel Messi não conteve a emoção e chorou compulsivamente ainda antes de começar o discurso de despedida do seu clube de sempre no Camp Nou.

Messi em discurso direto:

«Não sei se vou conseguir falar. Nestes últimos dias pensei no que podia dizer. A verdade é que não me saía nada, estava bloqueado. Mas estou aqui apesar de tudo. É muito difícil depois de tantos anos, depois de ter feito aqui toda a minha vida, não estava preparado».

«O ano passado, quando surgiu o problema do burofax estava convencido, mas este ano não. Estava convencido que íamos continuar na nossa casa, era o que mais queríamos. Acima do nosso bem-estar. Estar em nossa casa e continuar a desfrutar da nossa vida em Barcelona, tanto a nível desportivo como no quotidiano, é maravilhosa. Hoje cabe-me despedir-me disso».

«Foram muitos anos. Cheguei um rapazito. Depois de 21 anos, saio com a minha mulher, com três catalães argentinos… Não podia estar mais orgulho por tudo o que fiz e vivi nesta cidade. Depois de estar uns anos fora, vamos voltar. Foi isso que prometi aos meus filhos. Falta-me agradecer por tudo o que vivi. Cresci com os valores deste clube e sempre tentei encaixar-me com humildade», disse ainda.

[NOTÍCIA EM ATUALIZAÇÃO]