Diego Martínez deixou o comando técnico do Granada.



Em comunicado, o clube andaluz explica que o treinador de 40 anos comunicou a intenção de não continuar.



O técnico espanhol fez história ao conduzir o Granada às competições europeias pela primeira vez na sua história, percurso esse que terminou nos quartos de final da Liga Europa. Martínez foi ainda responsável pela promoção do clube ao escalão máximo do futebol espanhol em 2018/19 e fixou-o entre os grandes - terminou em sétimo e nono lugares nos dois últimos anos.



Domingos Duarte terá, assim, novo treinador na próxima temporada.