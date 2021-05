O Real Madrid ultrapassou o Barcelona e isolou-se na segunda posição da Liga espanhola, a dois pontos do líder, Atlético de Madrid, ao golear o Granada (1-4).

Luka Modric inaugurou a contagem ao minuto 17: o croata apareceu na área, nas costas de Domingos Duarte, e bateu Rui Silva, o outro português do onze visitado.

Mesmo à beira do intervalo o Real Madrid chegou ao 2-0, com Rodrygo a embalar em velocidade pelo lado direito e a concluir com um remate cruzado.

Já com Domingos Quina também em campo (entrou ao minuto 67), o Granada aproveitou um mau corte do ex-portista Éder Militão para reduzir, por Jorge Molina (71m), mas logo a seguir o Real Madrid voltou a marcar, por Odriozola (75m).

De um erro de Rui Silva, a jogar fora da área, resultou o último golo do encontro, apontado por Karim Benzema (76m).

O Valladolid, com Jota no banco, foi derrotado em casa pelo Villarreal (0-2). A equipa do português está em zona de despromoção, enquanto que o «submarino amarelo», finalista da Liga Europa, ocupa a sétima posição.

O Eibar empatou a um golo com o Betis. Paulo Oliveira foi titular na equipa da casa, que contou ainda com Kevin Rodrigues a partir do minuto 72. Rafa Soares não saiu do banco.