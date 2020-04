Caso a Liga Espanhola seja reatada com jogos à porta fechada, como é uma forte possibilidade, o Real Madrid está a equacionar deixar de forma temporária o Santiago Bernabéu e terminar a temporada no Estádio Alfredo Di Stéfano, no seu centro de treinos de Valdebebas, a menos de 12 quilómetros de distância.

A pandemia da covid-19 obrigou o clube a suspender por duas semanas as obras de renovação do seu estádio, em plena capital espanhola, quando o governo espanhol ordenou a paragem de todas as atividades não essenciais. Agora, com o cenário de jogos à porta fechada como muito provável, o clube teve a ideia de mudar a equipa para Valdebebas. Dessa forma, as obras no Santiago Bernabéu, que se iriam prolongar pelos próximos três verões, seriam aceleradas, como acontece desde o início de abril.

A mudança de local das partidas para a cidade desportiva do Real Madrid seria, segundo avança a imprensa espanhola, aprovada pela Liga sem problemas, e permitiria ao Real reduzir custos, pois centralizaria as atividades da equipa principal num só local.

Normalmente é o Castilla, a equipa B dos merengues, que joga em Valdebebas, cuja estrutura necessitaria apenas de ajustes para cumprir com os requisitos necessários, sendo o principal a instalação de todo o sistema de vídeo-árbitro no estádio Alfredo di Stéfano, condição essencial para disputar as partidas da Liga Espanhola e da Liga dos Campeões.

O Real Madrid não quer, no entanto, antecipar-se às autoridades sanitárias, e tomar decisões prematuras antes que seja decidido o recomeço das competições. O clube terá sempre de colocar a questão perante a Liga espanhola. No principal escalão do futebol espanhol, suspenso a 12 de março devido à pandemia do novo coronavírus, o Real tem ainda seis jogos caseiros pendentes, com Eibar, Valência, Maiorca, Getafe, Alavés e Villarreal.

Com onze partidas por jogar, o Real ocupa a segunda posição na Liga com menos dois pontos que o líder, Barcelona.

A imprensa espanhola avança ainda que também a UEFA estaria aberta a permitir esta mudança de local dos jogos caseiros do Real Madrid, que mede forças com o Manchester City.