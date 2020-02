Ronaldo «Fenómeno» deu uma entrevista à plataforma DAZN em que recordou alguns episódios da carreira, entre eles a saída do Barcelona, o que, segundo revelou agora, não foi do seu agrado.

«Assinei a renovação do meu contrato no final da temporada e viajei com a seleção brasileira. Cinco dias depois, eles ligaram-me para me dizer que não podiam renovar comigo. Nunca esteve nas minhas mãos», afirmou o brasileiro.

«Eu queria ficar. Se o clube não me valorizava como teria de fazer, a decisão não estava nas minhas mãos», disse ainda, frisando: «Gostava de ter ficado.»

De Barcelona, Ronaldo foi para o Inter de Milão e depois regressou a Espanha para representar o Real Madrid, quando a incompatibilidade com o treinador Héctor Cuper o levou a deixar a formação italiana.

«Eu amei realmente o Inter e recebi um amor incondicional de todos os fãs. Mas com o treinador que estava lá na altura, eu não podia continuar», contou Ronaldo.

«Conversei com o presidente Moretti e disse: ‘Senhor presidente, eu não posso continuar com este treinador. Ou ele vai ou eu vou’. Ele escolheu continuar com Cúper», explicou Ronaldo.

Seguiu-se então o Real Madrid por forte influência do amigo Roberto Carlos. «O meu sonho era um dia jogar no Real Madrid e lutei até ao último momento para ir. Joguei com Roberto Carlos pelo Brasil e ele contava-me tudo sobre o que o Real Madrid representava e o que ele vivia. Aquilo ficou na minha cabeça durante anos e quis ver com os meus próprios olhos», contou.

«Fui para o Real Madrid e foi ainda melhor do que o Roberto havia me dito. É o Real Madrid. Foi um prazer descobrir o quão grande é o clube e ter ajudado a que fosse ainda maior.»