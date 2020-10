O Sevilha informa que Jules Koundé testou positivo para Covid-19.



Tal como Guendouzi, jogador do Hertha, o defesa voltou ao clube infetado com covid-19 depois de ter estado ao serviço dos sub-21 franceses.



O emblema espanhol refere que o jogador de 21 anos não esteve em contacto com o plantel, visto que esteve ao serviço dos sub-21 do seu país. Koundé está assintomático e encontra-se em casa a cumprir o período de isolamento.