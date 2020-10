O tenista norte-americano Sam Querrey fugiu de um hotel em São Petersburgo, na Rússia, onde estava confinado após dois testes positivos à covid-19.

Querrey, de 33 anos e 49.º colocado no ranking mundial ATP, saiu de território russo num jato privado com a família, confirmou a organização do Open da cidade.

De acordo com o comité organizador do torneio ATP, Querrey e a família testaram positivo a 11 de outubro, com o diagnóstico a ser corroborado num segundo teste. Todos ficaram confinados numa unidade hoteleira, com a recomendação de exames médicos por parte das autoridades.

O norte-americano recusou os exames e foi sugerida a transferência para um apartamento, mas Querrey abandonou o hotel durante a madrugada de terça-feira, antes de submissão a novo teste. Não informou a receção do hotel nem a organização do torneio.

A ATP pode estudar eventual sanção ao atleta, que tem no currículo cinco títulos.