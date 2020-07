SIGA AQUI AS DECISÕES DE LA LIGA

O Maisfutebol vai acompanhar a jornada 37 da liga espanhola, uma ronda que pode consgarar o Real Madrid como campeão.

Em caso de triunfo sobre o Villarreal, os «merengues» chegam ao 34.º título da história.

Já o Barcelona necessita de vencer para que o eterno rival não seja campeão nesta quinta-feira. Os catalães jogam em casa com o Osasuna e, caso não vençam, os merengues fazem a festa, independentemente do resultado no estádio Alfredo di Stéfano.

Nem só de festa poderá ser a noite, uma vez que Leganés e Maiorca tentam segurar-se no principal escalão.

Atlético Madrid e Sevilha lutam pelo terceiro lugar e as vagas para a Liga Europa continuam em enorme discussão com Villarreal, Getafe, Real Sociedad. Athletic Bilbao, Valência e Granada com hipóteses de garantirem acesso às competições europeias.

