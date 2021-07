Entre elogios às prestações de João Félix, sobretudo entre agosto e dezembro, Diego Simeone pediu tempo para o internacional português e lembrou a lesão que este sofreu.



«É preciso dar tempo a Félix. Nem todos amadurecemos da mesma forma, quer como homens, quer como futebolistas. O João arrancou a temporada de forma extraordinária, mas depois um problema no tornozelo tornou tudo mais difícil para ele e interferiu na sua forma de jogar. Os adeptos e a imprensa não querem saber, porque sabem que ele joga bem e só o querem ver a jogar. Não jogou em alguns jogos porque achámos que não nos poderia dar o que precisávamos. Joga bem, mas é preciso encontrar lugar para ele. Não importa a quantidade de minutos, mas sim a qualidade dos mesmos», referiu, em entrevista conjunto aos jornais «Marca» e «AS».



«El Cholo» elogiou o jovem jogador e desejou que este tenha a regularidade que apresentou no início da época passada.



«De agosto a dezembro fez uma época muito boa, marcou golos, fez assistências, participou no jogo coletivo. Ele é inteligente, sabe o que a equipa precisa e o que tem de fazer. Depois apareceu a lesão e para um jogador como ele isso é complicado. O João convive muito com o drible, com o contacto dos adversários e usa o tornozelo para jogar. Não é fácil manter a situação como ele a manteve. Foi valente, não se esqueçam que até teve de ser operado. Oxalá mantenha a regularidade», atirou.



Nos últimos dias a imprensa espanhol escreveu que Antoine Griezmann poderia estar de regresso ao Wanda por troca com Saúl Ñíguez, que rumaria a Barcelona. Confrontado com um eventual regresso do francês, o argentino admitiu que não espera outra coisa a não ser vê-lo triunfal na Cidade Condal.



«Tenho uma relação muito bom com Griezmann que vai além do futebol. As minhas filhas jogam com os seus filhos. Além de tudo o que deu ao Atlético, quero que tudo lhe corra bem no Barcelona. É um jogador extraordinário. Viveu temporadas irregulares no Barcelona, mas nunca baixou dos 20 golos por época. São números importantes e espero que se possa consolidar como o jogador que foi no Europeu, no Mundial e nos cinco anos que esteve connosco. Não espero outra coisa a não ser vê-lo triunfar em Barcelona», disse.