Na visita ao Alcoyano, «carrasco» do Real Madrid na Taça do Rei, o At. Bilbao precisou de uma reviravolta para vencer e garantir a passagem aos quartos de final (1-2).

Pablo Carbonell deu vantagem à equipa do terceiro escalão, ao minuto 39, de livre direto.

Asier Villalibre restabeleceu a igualdade já na segunda parte, ao minuto 53, com um belo golpe de cabeça após cruzamento da direita.

O golo da vitória basca foi construído por dois jogadordes que saíram do banco: Iker Munian cobrou um livre na direita e Iñaki Williams antecipou-se de cabeça ao guarda-redes e desviou para a baliza, ao minuto 78.

No outro jogo desta quinta-feira o Granada goleou no reduto do Navalcarnero, também do terceiro escalão, por 6-0.

Os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte ficaram no banco do Granada, que contou com golos de Germán Sánchez (9m), Alberto Soro (24m), Fede Vico (32m), Soldado (34m), Foulquier (72m) e Jorge Molina (78m).