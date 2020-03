Ao terceiro jogo, Reinier fez o primeiro golo com a camisola do Real Madrid. O ex-Flamengo marcou dois golos no encontro entre a equipa B dos merengues e o Coruxo, realizado este sábado.



O jogador de 18 anos abriu o marcador com um remate colocado no coração da área, logo aos nove minutos.

O 2-0 chegou em cima do minuto noventa com uma conclusão fácil na pequena área.