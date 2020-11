Ferrán Torres foi a grande figura da goleada histórica aplicada por Espanha à Alemanha (6-0). O jogador de 20 anos do Manchester City marcou um hat-trick e deixou o seu avô emocionado.



Uma equipa da «Deportes Cuatro» visitou a família do internacional espanhol, em Valência, e o avô não conteve as lágrimas quando convidado a falar do neto.



«É uma maravilha de miúdo», foi tudo o que conseguiu dizer antes de se desmanchar em lágrimas.

Ferrán Torres trocou o Valência pelo Manchester City na última janela de mercado. Desde que chegou a Inglaterra, o extremo leva quatro golos em dez partidas.