O Osasuna vinha de duas derrotas seguidas, para a Supertaça de Espanha e para a Taça do Rei., mas aproveitou o regresso do campeonato para voltar ao caminho das vitórias.

Mas o triunfo sobre o Getafe não foi fácil, apesar de ter chegado a ter dois golos de vantagem.

Raúl García inaugurou o marcador aos nove minutos, concluindo um ataque rápido pela direita, e Iker Muñoz aumentou para 2-0 com uma ‘bomba’ desde a entrada da área, aos 31 minutos.

O Getafe, contudo, conseguiu reagir na segunda parte e chegou ao empate com dois golos quase seguidos, um de Borja Mayoral, outro de Maksimovic.

Se era preciso algo especial para alguém conquistar os três pontos, Jesús Aroso encontrou a solução: um remate (ou seria um cruzamento?) perto da bandeirola de canto, que fez a bola sobrevoar o guarda-redes e bater no poste mais distante antes de entrar.

Com a vitória por 3-2, o Osasuna subiu ao 11º lugar, com 25 pontos, menos um do que o Getafe.