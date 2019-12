Jogo de loucos em Pamplona! A Real Sociedad venceu por 4-3 em casa do Osasuna, em jogo da 18.ª jornada da Liga espanhola.



A figura da partida foi Odegaard. O jogador que pertence aos quadros do Real Madrid começou a abrir o livro ao assistir Oyarzabal para o 1-0 (15m) Portu assinou o segundo da tarde volvidos três minutos e depois houve um momento genial do norueguês: livre sublime para ao canto superior da baliza de Herrera.



Classificação da Liga espanhola



O Osasuna reduziu em cima do intervalo por Aridane antes do intervalo. A formação da casa começou a acreditar na recuperação e fez o 3-2 por Ávila, aos três minutos do segundo tempo. Porém, Isak acabou com as esperanças do Osasuna a quinze minutos do final.



No outro jogo já disputado este domingo, o Leganés bateu o Espanhol por 2-0 com golos de Braithwaite e de Nesyri.



O golo de Odegaard: