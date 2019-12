O Sevilha venceu este sábado o Maiorca, por 2-0, em jogo da 18.ª jornada da Liga espanhola.

Com Daniel Carriço a titular e Rony Lopes no banco, sem ter entrado, a formação de Julen Lopetegui chegou ao golo aos 20 minutos por intermédio de Diego Carlos. Banega fez o segundo, aos 63 minutos, de grande penalidade.

Com este resultado, o Sevilha ocupa o terceiro lugar com 34 pontos. O Maiorca é 17.º com 15 pontos