Continua a descida do Granada na Liga espanhola. Depois de ter sido a equipa sensação e ter chegado a liderar o campeonato do início da época, equipa dos portugueses Rui Silva e Domingos Duarte já vai no nono lugar, tendo vencido apenas um dos últimos cinco jogos.

Desta feita, na abertura da 18.ª jornada, o Granada caiu com estrondo em casa do Eibar, perdendo diante do Eibar de Paulo Oliveira por 3-0.

Aos 26 minutos a equipa da casa já vencia por 2-0, com golos de Enrich e Kike, com Inui a fechar as contas aos 87m.