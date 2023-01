Anton Walkes, jogador do Charlotte FC, morreu aos 25 anos, anunciou o clube.



«Todos no clube estão desvastados pela trágica morte de Anton Walkes. Ele é um tremendo filho, pai e colega de equipa cuja abordagem alegre da vida todos que o conheceram. Anton fez quem estava à sua volta melhor em várias áreas da vida e representou o Charlotte da melhor forma dentro e forma do campo. Vai fazer muito falta. Os nossos pensamentos e orações estão com a família do Anton durante este período de partir o coração. O clube oferece todo o apoio a todos os afetados durante este período de luto», lê-se no comunicado assinado pelo dono David Tepper.



O futebolista de 25 anos perdeu a vida num acidente de viação ocorrido no sul da Flórida, explica ainda o Charlotte FC.



Nascido em Londres, Anton Walkes fez a formação no Tottenham, mas nunca se estreou pela primeira equipa, tendo passado por empréstimos ao Atlanta United e Portsmouth. Estava na MLS desde 2020.