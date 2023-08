Lionel Messi foi o grande protagonista na vitória do Inter Miami na Taça das Ligas da CONCACAF, ao marcar mais um grande golo e ao somar mais um título, igualando Dani Alves como o jogador com mais títulos a nível mundial. Mas, no momento de levantar o troféu, o campeão do mundo teve um gesto de enorme humildade.

Como capitão da equipa, Lionel Messi teria o privilégio de ser ele a levantar o troféu, mas antes da cerimónia, o campeão do mundo foi ter com DeAndre Yedlin, o antigo capitão do Inter Miami, e deu-lhe a braçadeira. O lateral norte-americano ainda tentou rejeitar a oferta de Messi, mas o argentino insistiu e foi mesmo Yedlin a levantar o troféu.

