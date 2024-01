A seleção portuguesa vai defrontar a Eslovénia no dia 26 de março, em Ljubliana. Será o segundo jogo de preparação da equipa das ‘quinas’ tendo em vista a fase final do campeonato da Europa.

Portugal já tinha agendado ou outro encontro particular com a Suécia, a 21 de março, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Além destes dois jogos, a seleção nacional fará ainda mais três jogos de preparação, com adversários ainda a designar.

Na fase final do Euro 2024, Portugal defrontará as seleções da Chéquia, Turquia e o vencedor do caminho C do play-off, que sairá do grupo composto por Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão.

A Eslovénia, que defrontará Portugal em março, também estará na fase final da prova, integrada no Grupo C, com as seleções de Inglaterra, Dinamarca e Sérvia.