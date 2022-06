O Flamengo, treinado pelo português Paulo Sousa, perdeu este domingo na receção ao Fortaleza, último classificado do Brasileirão, que somou o primeiro triunfo na prova graças ao 2-1 final no marcador, em jogo da nona jornada do campeonato.

Os visitantes inauguraram o marcador por Robson, aos 28 minutos, mas Everton Ribeiro alcançou o empate para o Flamengo ainda na primeira parte (45+5m).

Nos primeiros minutos da segunda parte, Pedro desperdiçou a hipótese de assinar a reviravolta numa grande penalidade (51m) e Hércules acabou por dar o triunfo ao Fortaleza, em tempo de compensação (90+2m).

A terceira derrota em nove jogos motivou contestação de parte dos cerca de 63 mil adeptos presentes no Maracanã, que apontaram ao treinador Paulo Sousa e também à equipa.

O Flamengo é 10.º classificado, com 12 pontos, a seis do líder, o Corinthians treinado pelo português Vítor Pereira, e a quatro do Palmeiras do também português Abel Ferreira e do Atlético Mineiro, que ocupam os segundo e terceiro lugares, com 16 pontos cada, na sequência do empate deste domingo.

O Fortaleza, que era a única equipa sem vitórias até então, continua no 20.º e último lugar, com cinco pontos.