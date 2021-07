Os internacionais franceses Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann utilizaram as redes sociais para apresentar desculpas por causa de um vídeo que foi difundido nas últimas horas e que lançou acusações de racismo aos dois jogadores.

O vídeo foi gravado em 2019, no Japão, de acordo com o próprio Dembélé, mas só agora veio a público. Nele é possível ver um diálogo entre os dois jogadores enquanto funcionários do hotel tentavam arranjar a consola de jogos.

«Todas estas "caras feias" para jogar consola, meu irmão», diz Dembélé, enquanto Griezmann sorri.

Ousmane depois ainda goza com a língua e complementa: «Vocês estão à frente ou não estão à frente, no vosso país?!».

Nesta segunda-feira, através das redes sociais, Dembélé reagiu à polémica.

«O vídeo foi gravado no Japão mas poderia ter sido gravado em qualquer lugar do planeta. Teria utilizado as mesmas expressões. Eu não estava a visar qualquer comunicado. Eu uso este tipo de expressões em privado, com amigos, independentemente da sua origem. Este vídeo tornou-se público e entendo que possa ter ofendido as pessoas que aparecem nas imagens. Apresento-lhes as mais sinceras desculpas», escreveu Dembélé.

«Sempre estive comprometido contra qualquer discriminação. Nos últimos dias algumas pessoas quiseram fazer-me passar por um homem que não sou. Rejeito as acusações que me são feitas e sinto-me desolado se tiver ofendido os meus amigos japoneses», escreveu Griezmann, também nas redes sociais.