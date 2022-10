Mesmo reduzido a dez elementos, o Lorient bateu o Lille de Paulo Fonseca por 2-1, numa partida da 9.ª jornada da Ligue 1.



A equipa de Regis Le Bris somou a quinta vitória seguida e ocupa um surpreendente terceiro lugar apenas atrás de Marselha e de PSG.



O Lille, que contou com José Fonte e Djaló de início e com André Gomes em campo a partir dos 70 minutos, apanhou-se em desvantagem aos nove minutos - Diakité marcou na própria baliza. Foi já em superioridade numérica que o conjunto de Fonseca chegou à igualdade graças a um golo de Jonathan David.



No entanto, o Lorient conseguiu chegar ao triunfo com um golo de Theo Le Bris a três minutos do final. Com esta derrota, o Lille é oitavo com 13 pontos.