Depois da eliminação da Liga dos Campeões, o Lille voltou às vitórias na Ligue 1. Com José Fonte, Djaló e Xeka, os campeões gauleses venceram em Nantes por 1-0 e subiram provisoriamente ao sexto lugar da classificação.



O único golo do encontro foi anotado por Amadou Onana aos 41 minutos na recarga a um cabeceamento de Fonte. Na segunda parte, a equipa de Jocelyn Gourvennec ficou reduzida a dez elementos por expulsão de Weah aos 64 minutos. Ainda assim, o Lille conseguiu aguentar a preciosa vantagem no marcador.



Esta vitória deixa o Lille com 46 pontos no sexto lugar, a um ponto do Estrasbugo, a primeira equipa em zona de apuramento para as provas da UEFA. Por sua vez, o Nantes é oitavo com 42 pontos.