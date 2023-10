Vitinha já é um os jogadores mais influentes do Paris Saint-Germain, tornando-se uma unidade indispensável para Luis Enrique.

Esta época só falhou o empate a zero com o Marselha - não saiu do banco. De resto, foi sempre titular e é, cada vez mais, um dos jogadores mais apreciados pelos adeptos.

Esta semana, o médio do PSG deu uma entrevista ao programa Téléfoot, no canal televisivo TF1. Na conversa, Vitinha reconheceu a importância que tem tido o técnico Luis Enrique na sua evolução como jogador.

«Penso que as ideias dele combinam bem com o meu estilo de jogo. Isso é importante para mim. Posso aprender muito com ele», considerou o internacional português, de 23 anos.

Vitinha disse ainda que mantém «a técnica e a alegria de ter a bola», mas sente que está a evoluir noutros aspetos ao trabalhar com o treinador espanhol: «posso dar um passo em direção a ser um jogador mais completo, com e sem bola», afirmou.

Crónico candidato principal ao título em França – foi campeão nove vezes nos últimos onze anos – o PSG continua a sonhar com uma primeira conquista da Liga dos Campeões.

Para Vitinbha, a Champions não pode ser uma obsessão. «Quando pensas demasiado numa coisa, por vezes, não acontece», lembrou o jogador português.

O PSG está no grupo F, com Newcastle, Milan e Borussia Dortmund. Na primeira jornada venceu a equipa alemã por 2-0. Esta quarta-feira vai a Inglaterra.

Na liga francesa vai em quinto, a dois pontos do líder Mónaco, depois de alguns tropeções na fase inicial da prova – onde se inclui o empate a zero com o penúltimo Clermont, este fim de semana.