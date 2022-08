O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, recebeu e venceu o Brighton na noite desta terça-feira, por 2-1, em jogo da 5.ª jornada da Premier League inglesa.

Depois do 0-0 ao intervalo, o Fulham adiantou-se no marcador aos 48 minutos, pelo avançado sérvio Aleksandar Mitrovic. Pouco depois, ao minuto 55, numa rápida saída da equipa da casa, Lewis Dunk tentou o corte na área e fez autogolo para o 2-0.

A reação do Brighton no marcador foi rápida, com Mac Allister a reduzir para 2-1 de grande penalidade, ao minuto 59.

O médio português João Palhinha foi titular no Fulham e jogou os 90 minutos, num triunfo que permite ao Fulham chegar aos oito pontos e estar, à condição, no sexto lugar. O Brighton sofre a primeira derrota, mas mantém, à condição, o quarto lugar de forma isolada, com dez pontos.

No outro jogo das 19h30, um golaço de pé direito de Wilfried Zaha permitiu ao Crystal Palace ganhar vantagem ante o Brentford aos 59 minutos, mas Yoane Wissa fez o 1-1 final ao minuto 88.

O golaço de Zaha: