O guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma explicou que não celebrou no imediato a conquista do Euro 2020 porque não percebeu que os transalpinos tinham ganho o desempate por penáltis ante a Inglaterra.

No domingo, em Wembley, o guardião de 22 anos foi um dos heróis da seleção italiana, ao defender o remate de Bukayo Saka no penálti decisivo que valeu o título europeu aos comandados de Roberto Mancini.

Nos segundos imediatamente depois, Donnarumma levantou-se e caminhou algum tempo sem festejar, até ver os colegas de equipa a correr na sua direção para as celebrações.

«Não festejei porque não percebi que tínhamos ganho. Já estava no chão depois do penálti do Jorginho [ndr: o último penálti de Itália, defendido por Pickford], quando pensei que tinha acabado. Pelo contrário… juro que não entendi», afirmou, em declarações à Sky Sport de Itália.

A Itália venceu no desempate por penáltis (3-2), depois do 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento.