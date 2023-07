Larry Nasar, antigo médico da seleção norte-americana de ginástica, que se encontra a cumprir uma pena que pode chegar aos 175 anos de prisão por ter abusado de mais de 330 jovens ginastas, foi esfaqueado várias vezes numa luta na prisão federal da Florida, onde está a cumprir a prolongada sentença, segundo adianta esta segunda-feira a agência Associated Press.

Segundo conta a agência de notícias, com base em dois testemunhos próximos, o médico caído em desgraça foi atacado no passado domingo, durante uma altercação no Estabelecimento Penitencial Coleman, na Florida, mas as primeiras informações dizem que o antigo médico está numa situação «estável».

Uma das testemunhas diz que Nassar foi apunhalado nas costas e no peito. As testemunhas falaram à Associated Press sob anonimato, uma vez que não estão autorizadas a falar sobre o acidente enquanto a investigação estiver a decorrer.

Recordamos que Nassar foi condenado, em 2018, a uma pena entre os 40 e os 175 anos de prisão, por tribunais estatais e federais, depois de ter admitido que abusou sexualmente de vários jovens atletas que estavam ao seu encargo, numa altura em que estava ao serviço da Universidade de Micchigan e da Federação de Ginástica dos Estados Unidos.

Recorde-se que Nassar, acusado por mais de 330 jovens, entre os quais a ginasta olímpica Simone Biles, foi condenado a cumprir pena de prisão entre 40 e 175 anos, a que se soma outra sentença de de 60 anos por posse de pornografia infantil.