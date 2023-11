Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, mostrou-se agradado pela contratação, a título definitivo, de Gonçalo Ramos.

«É uma notícia muito boa e que me deixa muito feliz. Tanto pelo jogador, como pelo homem. É jogador do futuro para o clube, um jogador impressionante, que é capaz de variar o seu jogo. Estou muito feliz por ter sido acionada a opção de compra», disse o técnico espanhol, esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Mónaco.

Na véspera, o PSG comunicou que exerceu a opção de compra junto do Benfica, por 65 milhões de euros, mais objetivos, que podem elevar a venda para 80 milhões de euros.

Ramos, de 22 anos, tem 15 jogos e dois golos nesta temporada pelos parisienses.