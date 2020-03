O AEK Atenas venceu esta quarta-feira o Aris Salónica por 2-1, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça da Grécia, arbitrado por Artur Soares Dias e marcado pelo atraso de cerca de 20 a 25 minutos no arranque da segunda parte, que deixou o árbitro português retido no balneário.

Aos oito minutos, um golo de Mantalos adiantou o AEK no marcador, mas uma grande penalidade assinalada logo a seguir, a favor do Aris, espoletou a tensão entre elementos das duas equipas. Soares Dias assinalou falta de Svarnas sobre Larsson, bastante contestada pelo AEK. Da marca dos 11 metros, o português Bruno Gama fez o 1-1, ao minuto 11 de jogo.

As reclamações do AEK acentuaram-se em tempo de intervalo, nos balneários, fruto do penálti assinalado que originou o empate a um golo, o que motivou o atraso no reinício do encontro.

De acordo com a imprensa grega, a equipa de arbitragem liderada por Artur Soares Dias chegou mesmo a ameaçar o fim do jogo, pondo em hipótese o não apitar a segunda parte.

A confusão ao intervalo, captada no estádio:

O segundo tempo ficou cedo marcado pelo segundo cartão amarelo e expulsão de Matilla, na equipa do Aris, num lance que teve recurso ao vídeo-árbitro, consumado aos 52 minutos. Volvidos outros cinco, aos 57, Vranjes assinou o 2-1 final a favor da equipa da capital helénica.

Foi precisamente após o 2-1 que nova confusão surgiu no Estádio Olímpico de Atenas. Após os festejos da equipa do AEK, o preparador físico do Aris, Lazaros Vardakis, ficou estatelado na pista de tartan do recinto por alegada agressão e o diretor-desportivo do clube, Angelos Charisteas (carrasco de Portugal na final do Euro 2004), sugeriu a toda a equipa do Aris que abandonasse o jogo.

A equipa de arbitragem recorreu ao vídeo-árbitro para descortinar a eventual quezília, mas nada apurou nesse sentido. O jogo retomou após uma interrupção de cerca de dez minutos, compensados após os 90 regulamentares.

Paulinho e André Simões foram suplentes não utilizados no AEK. Já Hugo Sousa entrou na equipa do Aris, aos 68 minutos.

O jogo da segunda mão está agendado para 22 de abril, em Salónica.