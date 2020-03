Ronald Koeman revelou que recusou o convite para treinar o Barcelona esta época aquando da saída de Ernesto Valverde do cargo.

«Sim. Ligaram-me há semanas. Disse não ao Barcelona porque estou na seleção. Não era o momento», afirmou o selecionador holandês e ex-jogador do clube catalão em declarações à margem do sorteio da Liga das Nações.

Koeman, também ex-treinador do Benfica, falou também de Frenkie de Jong, médio internacional holandês que nesta época reforçou o Barcelona. «Joga numa posição diferente em que estava acostumado no Ajax e na seleção. Comigo joga noutra posição, mas são decisões do técnico», afirmou Koeman, acrescentando que, ainda assim, De Jong «é um futebolista muito jovem e que aprende a cada jogo».