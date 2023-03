Sete a zero!

O Liverpool conseguiu a melhor vitória de sempre diante do Manchester United, enquanto que os «red devils» igualaram os piores registos da sua história.

Se o jogo da primeira volta – o tal em que Cristiano Ronaldo foi para o banco e só jogou quatro minutos - tinha sido um ponto de viragem para a equipa de Erik ten Hag, que venceu por 2-1, agora pode ter o efeito reverso (para as duas equipas).

Sete!

VEJA TODOS OS GOLOS DA GOLEADA DO LIVERPOOL AO MAN UTD

Erik Ten Hag recuperou o onze da final da Taça da Liga, conquistada ante o Newcastle, mas surpreendeu ao colocar Bruno Fernandes na esquerda e Rashford ao centro, com Weghorst nas costas. Dalot foi também titular.

O Manchester United entrou mais na expectativa, mas ainda assim a criar perigo. O primeiro sinal foi dado por Antony, com o movimento típico da direita para o meio, obrigando Alisson a defesa apertada para controlar o remate em arco (9m).

O Liverpool procurava assumir o domínio do jogo, atacando sobretudo pela esquerda, mas sentiu algumas dificuldades para incomodar David de Gea nesse período.

Bruno Fernandes quase marcava ao minuto 27, mas o mergulho de cabeça fez a bola sair ligeiramente ao lado, após cruzamento de Weghorst da direita.

Logo no minuto seguinte foi Rashford a aparecer solto na área, mas o remate de primeira, de pé direito, saiu fraco, para defesa do guarda-redes brasileiro do Liverpool.

Ao minuto 42 os «red devils» ainda introduziram a bola na baliza contrária, mas foi prontamente assinalada a posição irregular de Casemiro.

No minuto seguinte o Liverpool marcou mesmo, por Gakpo, num lance em que Andy Robertson conseguiu arrastar Dalot e depois encontrou o ex-PSV nas costas de Fred, que teve uma péssima interpretação do lance, perante a necessidade de fechar o lado direito do quarteto defensivo.

Na segunda parte seria de esperar uma reação do Manchester United, mas a equipa de Erik Ten Hag não regressou para a segunda parte. Ou se voltou, ninguém a viu em campo.

Ao minuto 50 já o Liverpool tinha aumentado a vantagem para 3-0, com um golo de Darwin e o «bis» de Gakpo.

Ten Hag fez duas alterações pouco depois, mas o Man Utd já tinha entrado em descalabro total:

4-0 para o Liverpol ao minuto 66, por Salah.

«Bis» de Darwin ao minuto 75, a dar o 5-0 ao Liverpool antes da entrada de Diogo Jota.

Salah não quis ficar atrás e também bisou ao minuto 83, superando Robbie Fowler como melhor marcador da história do Liverpool na Premier League, com 129 golos.

O egípcio ainda bisou também nas assistências, servindo Firmino ao minuto 88.

7-0!!!!!!!