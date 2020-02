Carlos Carvalhal teceu largos elogios a Bruno Fernandes, médio que teve oportunidade de defrontar em Portugal.

«Ele não é um 10. É um médio que desenvolveu a habilidade de quebrar a linha defensiva para conseguir marcar golos. Ele remata, ele assiste, ele passa e converte livres muito bem. Mas ele não é um 10, ele é um 8. É um jogador que entende muito bem o jogo. Ele não joga só, ele entende tudo o que está a acontecer à volta dele», destacou Carvalhal, em entrevista à Sky Sports.

O treinador do Rio Ave destacou a capacidade de liderança do número 18 do Manchester United. «Ele consegue organizar a equipa, ele fala e consegue dar conselhos. É como uma espécie de treinador dentro de campo. Tem sido o melhor jogador da liga portuguesa nos últimos dois anos e está no grupo de jogadores considerados melhores do mundo», afirmou o treinador português.

O treinador que passou pela Premier League, quando treinou o Swansea, qualificou Bruno Fernandes como «um lutador».

«Às vezes, estes jogadores muito desenvolvidos tecnicamente, têm problemas na Premier League devido à pouca qualidade na transição defensiva. Quando perdem a bola, não reagem rápido o suficiente para a ganhar de volta, mas ele evoluiu muito esse aspeto. Quando a equipa dele perde a bola, ele reage rapidamente para a tentar recuperar. Isso é importante em Inglaterra. Ele não é preguiçoso, é o oposto. Um lutador. Tem tudo para ser um jogador chave», apontou.

Carvalhal disse ainda não ter dúvidas da capacidade de adaptação do médio ex-Sporting.

«Ele vai adaptar-se muito facilmente, na minha opinião. Eu sei que quando se diz disto, há sempre aquele risco caso o jogador não assente bem. Porém, quando olho para alguém como ele, consigo dizê-lo com certeza porque ele foi para Itália quando era jovem e jogava num nível muito elevado. As características do Bruno Fernandes dizem-me que a adaptação vai ser fácil para ele», afirmou o treinador de 54 anos.