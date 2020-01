Leicester e Aston Villa empataram a uma bola na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga.



Os «villans» marcaram primeiro por intermédio de Guilbert após assistência deliciosa de El-Ghazi, aos 28 minutos.



Os «foxes» melhoraram na segunda parte com as entradas de Choudhury e de Ilheanacho. Curiosamente acabou por ser o internacional nigeriano a conseguir o golo da igualdade: recebeu de Vardy e driblou dois adversários e atirou a contar para o fundo da baliza do conjunto de Birmingham.



Refira-se que Ricardo Pereira abriu a cabeça num lance com um contrário, mas não passou de um susto. O internacional português acabou por complementar os noventa minutos.



A segunda mão está agendada para dia 28 de janeiro, às 19h45, no Villa Park.