O treinador do Man. City, Pep Guardiola, foi questionado sobre o trabalho que o antigo adjunto Domènec Torrent está a realizar no Flamengo e aproveitou para voltar a queixar-se do calendário apertado e do pouco tempo que os treinadores têm para trabalhar com a equipa.

«[Acompanho] apenas os resultados. Não consegui ver os jogos, mas estamos em contacto e trocamos mensagens. Sei que fez bons resultados, [mas] no outro dia perdeu em casa [n.d.r.: 4-1 com o São Paulo]. Mas o que ele me diz é o que todos dizem: que não há tempo para treinar, que só há tempo para a recuperação entre jogos e que não dá para poder melhorar a equipa. Temos de sobreviver. O nosso trabalho de treinador agora é escritório, escolher [o onze] e nada mais», disse ao Esporte Interativo.

Para o técnico espanhol, a função do treinador atualmente remete-se à gestão do plantel.

«Em todo o lado é igual. Hoje já não existem treinadores, somos gestores de jogadores que não estão lesionados, temos muito pouco tempo e não podemos fazer nada. Pré-jogo e recuperação, pré-jogo e recuperação... assim fica difícil para um treinador», atirou.